La Spezia - La nottata di piogge intense e il carico d'acqua dei due giorni di allerta nelle ultime ore hanno presentato il conto con diverse frane che stanno interessando diverse zone dello Spezzino nelle quali sono impegnati i Vigili del Fuoco.

Chiusa la strada SP16 che da Vezzano Alto porta a Buonviaggio in località Carozzo a causa della massa di fango e sassi che hanno invaso la carreggiata poco prima dell'impianto semaforico per il senso di marcia alternato che era stato piazzato di recente proprio in conseguenza di un altro movimento analogo.

Alla Spezia invece nel quartiere dei Buggi una palazzina è raggiungibile solo a piedi in seguito al cedimento di terreno su un'area privata che non ha comunque causato problemi di viabilità Sul posto sono intervenuti anche operai del Comune e Polizia Locale mente i Vigili del Fuoco sono al lavoro a Levanto e Pignone dove è stata interrotta la provinciale 38 che collega l'abitato a Monterosso al Mare.



Ma il fenomeno delle frana sta riguardando da vicino tutto il levante ligure visto che sulla strada statale 1 ‘Via Aurelia’ è provvisoriamente chiuso al traffico - in entrambe le direzioni - il tratto al km 485,200, a Chiavari, nella città metropolitana di Genova, per una frana causata dal maltempo che ha colpito la regione negli ultimi giorni. Al momento il traffico viene deviato lungo l'Autostrada A10 tra gli svincoli di Chiavari e Rapallo. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. A Zoagli una grossa frana ha investito l'Aurelia all'uscita della galleria “Le Grazie”. In questo caso è rimasta lievemente ferita anche un'automobilista.



Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il traffico ferroviario visto che sulla linea Genova-La Spezia fin dall'alba i treni hanno subito rallentamenti a causa del maltempo per allagamenti nei pressi di Corniglia. Due treni sono stati parzialmente cancellati e altri otto hanno avuti disagi tanto che è stato necessario attivare anche un servizio sostituito con bus fra La Spezia e Levanto.





22/12/2019 11:10:51