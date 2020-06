Francesco Canese è stato ritrovato e raggiunto dalla famiglia

- Sospiro di sollievo per la famiglia Canese. Il signor Francesco è stato ritrovato e si trova già in compagnia del figlio. L'anziano, 82 anni, si era allontanato ieri da Marola e a notarlo oggi pomeriggio poco dopo le 15 sono stati i militari della Compagnia carabinieri marina che presidiano Porta Marola.L'anziano è stato avvistato dai carabinieri proprio in quei pressi. L'82enne non presentava ferite, forse un po' affaticato. Questo incontro ha permesso di rintracciare la famiglia e in pochissimo tempo è stato raggiunto dai familiari. Il passo successivo è stato accompagnare l'anziano in ospedale per alcuni controlli di routine.Una storia a lieto fine per una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia intera e quanti conoscono il signor Francesco Canese. L'uomo si era allontanato ieri dalla zona di Marola facendo perdere le sue tracce ( leggi qui ) .