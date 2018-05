La Spezia - Un parcheggio "alternativo", il sospetto che per un attimo si trattasse di un fotomontaggio ma non è così. Un'utilitaria all'interno dell'arsenale militare della Spezia è finita in mare a poche decine di metri dai pontili della darsena interna.

Il curioso episodio risale alle 12.30 di questa mattina quando, per dinamiche da accertare, una Fiat Panda è finita in acqua. E' stato il personale dell'arsenale a recuperarla e portarla sulla terraferma.

La situazione ha creato non poca curiosità e l'immagine dell'utilitaria in acqua ha cominciato a fare il giro della rete. Non ci sarebbero misteri, comunque, l'auto pare fosse parcheggiata sul molo e in autonomia (magari per l'assenza del freno a mano) è finita in acqua.

21/05/2018 14:27:07