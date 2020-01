La Spezia - Incendio di macchia mediterranea nel pomeriggio sulla strada Litoranea alle gallerie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari. Le fiamme hanno tenuto impegnati gli operatori e hanno divorato una porzione di terreno in prossimità della strada. L'incendio risulta spento. Alle 17 circa ne è divampato un altro a Deiva Marina ad essere divorata dalle fiamme una capanna adibita a ricovero attrezzi. Alle 19 i pompieri erano ancora all'opera per estinguere il rogo.

Fiamme in Litoranea e a Deiva, Vigili del Fuoco in azione

