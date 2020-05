Festino non autorizzato in Via dei colli, tre denunce

La Spezia - Un festino non autorizzato bloccato dalla Polizia. Verso le 18 di ieri numerosi cittadini segnalavano alla Sala Operativa una ‘festa’ con musica e diversi partecipanti all’interno di un appartamento in questa via dei Colli.

Rintracciata l’abitazione, venivano trovati dalla volante quattro giovani su di un terrazzo attrezzato con tavolini, birre e postazione audio per la musica, diffusa ad alto volume.

Alla richiesta dei documenti, uno dei presenti, peraltro privo dei previsti sistemi di protezione individuali e per nulla collaborativo, iniziava a spintonare gli operatori, urlando loro di andarsene. Analogamente si rifiutavano gli altri 3 giovani presenti che venivano successivamente identificati anche grazie all’ausilio di altro equipaggio giunto sul posto.

I quattro i partecipanti alla ‘festa’, tutti con pregiudizi di Polizia, un 25enne ed una 24enne italiani, un 30enne ed un 28enne albanesi, di cui 3 residenti alla Spezia ed uno a Follo, venivano sanzionati amministrativamente per violazione norme anti-contagio ai sensi dell’art.4 comma 1 D.L. 19/20. Uno dei presenti, affidato in prova presso i servizi sociali con provvedimento emesso da Tribunale di Sorveglianza di Genova, veniva anche segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per violazione alle prescrizioni impostegli.

Tre di loro venivano denunciati in stato di libertà, di cui due per rifiuto di fornire le generalità e per oltraggio e resistenza e uno per resistenza a pubblico ufficiale.



REDAZIONE

04/05/2020 18:55:20