La Spezia - Una serata fredda d'accordo ma scevra di vento e, soprattutto, pioggia, ha portato in città migliaia di persone che non hanno voluto mancare il countdown pubblico e, più in generale, quel rito collettivo del brindisi che dà il via all'anno. Le forze di polizia hanno lavorato alacremente per tutta la notte per fronteggiare la tradizionale serie di criticità che una notte come questa si porta sempre dietro. Le volanti della Polizia di Stato hanno assicurato continui interventi a seguito di segnalazioni di qualsiasi origine: si va dalle liti in famiglia a quelle in strada, passando per gli immancabili schiamazzi, nonché numerosi interventi d’iniziativa nel corso dei pattugliamenti di carattere preventivo estesi a tutto il centro cittadino, visto il notevole afflusso specialmente verso le due piazze designate dall'amministrazione comunale per le feste organizzate, Piazza Verdi e Piazza Cavour, senza dimenticare le decine di locali d’intrattenimento che, consorziati o in solitaria, hanno offerta musica fino a notte fonda.



Il consueto saldo degli interventi inizia alle 0.25 in Via Fratelli Rosselli dove veniva fermato un 19enne di origini rom, che aveva appena divelto un tombino ferroso dalla strada e lo stava lanciando verso la vetrina di un negozio. La pattuglia riusciva ad evitare che la spaccata venisse portata a compimento ed accompagnava negli uffici della Questura il giovane, già gravato da numerosi precedenti per furto, deferendolo all’Autorità Giudiziaria. Lo stesso risultava peraltro in possesso di una piccola quantità di hashish-marijuana per cui veniva segnalato alla locale Prefettura ai sensi

dell’art.75 D.P.R. 309/90. Minuti dopo il personale di un'altra auto di servizio in transito in Via Gioberti, una delle tante vie piene di gente del centro pedonale cittadino, veniva richiesto da un gruppo di giovani che segnalava la presenza di un ragazzo esagitato che stava aggredendo i passanti. Gli operatori individuavano tra i numerosi presenti un soggetto estremamente aggressivo ed in evidente stato di alterazione psico-fisica che, nel cercare di colpire un’altra persona, cadeva a terra. Mentre gli operatori, con non poca fatica, tentavano di interromperne l’azione, lo stesso mordeva al polpaccio il capo pattuglia e spintonava il gregario. Gli immediati rinforzi inviati dalla sala operativa procedevano alle identificazioni del caso. Il soccorso sanitario, subito richiesto, assicurava l’accompagnamento del giovane, 19enne

spezzino, già noto agli uffici, all'ospedale Sant'Andrea ove veniva accertato, nell’immediatezza, lo stato di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, verosimilmente alla base della condotta estremamente aggressiva anche nei confronti degli operanti e del personale sanitario intervenuto. All’esito degli accertamenti sanitari i due componenti della Volante hanno riportato lesioni con prognosi di sei giorni ciascuno. Accertamenti sanitari ancora in corso in ordine ad una

sospetta frattura al braccio del giovane. Proseguono le indagini per definire l’esatta dinamica e identificare eventuali correi del fattaccio.

F. L.

01/01/2020 16:15:51