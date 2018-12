La Spezia - Nella tarda serata di ieri i carabinieri dell Aliquota radiomobile, in Via Chiodo alla spezia, durante un controllo a motociclo hanno arrestatoun 24enne di origini tunisine. Durante la perquisizione veicolare e personale sono state rinvenute in suo possesso, tre dosi di cocaina e quattro dosi di hashish per un totale di circa 45 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per come disposto dall'Ag competente.



REDAZIONE

26/12/2018 12:40:05