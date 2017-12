La Spezia - Le previsioni dell'Aeronautica Militare non sono incoraggianti a circa 36 ore dal conto alla rovescia per la fine dell'anno. Al momento sulla Spezia c'è un possibilità del 50 per cento che alle 22 del 31 dicembre inizi a piovere: proprio nel momento in cui la festa in centro città dovrebbe decollare verso il climax del passaggio d'anno. Situazione quindi da aggiornare nelle prossime ore, in cui il cielo sulla provincia dovrebbe presentarsi sgombro da nuvole fino al tardo pomeriggio di oggi. Temperature in compenso in rialzo.

REDAZIONE

30/12/2017 09:02:25