La Spezia - In relazione ad una possibile ulteriore diminuzione delle temperature nei prossimi giorni, Acam acque, ricorda agli utenti, in riferimento alle parti di impianto idrico di pertinenza privata, che le gelate possono danneggiare le tubature e i contatori dell’acqua, la cui buona tenuta è a carico degli utenti medesimi. Le tubature e i contatori “a rischio” sono quelli collocati in aree private all’esterno dei fabbricati oppure in locali non coibentati o in abitazioni utilizzate raramente, come le seconde case. Ecco un vademecum con semplici accorgimenti per evitare guasti improvvisi e black out idrici che possono verificarsi in presenza di temperature al di sotto dello zero:



1. coibentare le tubazioni esterne nonché i bauletti o le nicchie dei contatori poste all’esterno dei fabbricati, sportello compreso, con materiali isolanti, come polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili dai rivenditori del settore edile;



2. chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto se i contatori sono in fabbricati che rimangono disabitati per lungo tempo;



3. qualora non sia stato possibile adottare in tutto o in parte gli accorgimenti precedenti, nei casi di temperature particolarmente rigide e in presenza di impianti privati aventi tratti significativi di tubazioni esterne non coibentate, nonché in presenza di contatori collocati esternamente ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, lasciare, durante le ore notturne, che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua, facendo attenzione a che si tratti di una minima quantità e per il tempo strettamente necessario, evitando inutili sprechi.



Gli utenti sono responsabili della manutenzione delle tubazioni private e della corretta custodia del contatore. In caso di rottura del misuratore, sono invitati a darne immediata comunicazione ad Acam acque telefonando al numero verde del pronto intervento guasti 800-804083 attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Allo stesso numero dovranno pervenire nel più breve tempo possibile anche le segnalazioni di perdite dalla rete del pubblico acquedotto, in particolare quando interessino la carreggiata, con pericolo di gelo e conseguente rischio per l'incolumità di persone e cose.

