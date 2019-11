La Spezia - Brutta avventura oggi per l'elicottero SH-101 di Nave Caio Duilio, la nave di bandiera della prima squadra navale della Marina, che ha sede alla Spezia. Erano da poco passate le 18.00 quando il velivolo, impegnato in un volo di addestramento, a seguito di un appontaggio pesante sul ponte di volo si è adagiato su un lato per cause ancora in corso di accertamento.

I sei membri dell’equipaggio di volo hanno abbandonato autonomamente l’elicottero e sono stati visitati presso l’infermeria di bordo. Per loro nessuna lesione. La squadra di sicurezza ha effettuato una scarica preventiva di schiuma, a scopo cautelativo. Sono seguite le operazioni di messa in sicurezza dell’elicottero. In corso di accertamento i danni al velivolo e alle strutture dell'unità navale.

REDAZIONE

06/11/2019 22:25:47