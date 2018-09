La Spezia - La perturbazione in discesa da nord interessa molto marginalmente la Liguria con qualche passaggio nuvoloso e locali addensamenti più compatti sui versanti padani. Venti in generale rinforzo da nord e temperature in progressivo calo sui versanti padani, in locale ulteriore aumento sulla costa per effetto fohn.

Venti in rinforzo fino a moderati o forti dai quadranti settentrionali, in parziale attenuazione nelle ore centrali e pomeridiane. Mare in aumento a mosso a Ponente, poco o localmente mosso altrove. Umidità su valori medio-bassi. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.



(fonte Arpal)

29/09/2018 08:59:28