La Spezia - La neve ha cominciato ad attechire e arrivano anche le vostre foto. Questi primi scatti riguardano Mattarana dove è in corso un'abbondante nevicata e il passo del Bracco dove sono aumentati i presidi di Polizia stradale per garantire la massima sicurezza agli automobilisti. Inviateci i vostri scatti a redazione@cittadellaspezia.com

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK