La Spezia - Una dodicenne e una scooterista di 52 anni sono ricoverate in ospedale per un incidente avvenuto questa mattina alle 7 tra Piazza Brin e Via Firenze. La ragazzina stava andando a scuola a piedi quando, per dinamiche in fase di accertamento da parte della Municipale, è stata colpita dalla scooterista in sella a un SH Honda. Entrambe hanno riportato ferite e per questo sono state trasportate in ospedale.



Un'ora più tardi nel quartiere di Bragarina si è verificato un altro incidente. Una donna di 47 anni stava portando a spasso il suo cagnolino quando è stata colpita da una Seat condotta da una persona di 57 anni. Anche in questo caso le dinamiche sono al vaglio dell'Infortunistica.

C.ALF

14/02/2018 09:30:54