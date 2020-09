Due elettori in quarantena: "Ci è stato negato il diritto di votare. Abbiamo atteso inutilmente"

La Spezia - "Oggi mi è stato negato il diritto di votare". Lo affermano due lettori che, nel corso della serata odierna, hanno acceso il proprio pc e hanno iniziato a digitare alla volta dell'indirizzo email di CDS per lamentare di non aver potuto esprimere la loro preferenza alle urne.

Si tratta di Guendalina e Roberto, due spezzini che, in maniera distinta, stanno osservando un periodo di quarantena in attesa del tampone per verificare il contagio da coronavirus.



"Oggi avrei dovuto votare, purtroppo non posso uscire e quindi ho chiesto al Comune telefonicamente se c'era la possibilità di poter votare da casa e mi è stato risposto che dovevo mandare un certificato medico. Così sabato ho chiamato il mio dottore che mi ha inviato il certificato che ho poi girato all'ufficio elettorale. Oggi come il giorno prima - racconta Roberto - ho chiamato il Comune e mi hanno risposto che ero nella lista e che sarebbero venuti a casa. Ovviamente non è venuto nessuno. Sono molto rammaricato per ciò che è successo, dato che votare è un diritto sacrosanto per tutti i cittadini".



Una disavventura del tutto a simile a quella vissuta da Guendalina, che ha scritto: "Sono in casa in quarantena preventiva in attesa di tampone. Ho segnalato il tutto in Comune spedendo il certificato medico... ieri ho richiamato per assicurarmi che tutto fosse in ordine e mi è stato assicurato che ero nella lista. Oggi alle 14.50 ho chiamato di nuovo e mi è stato detto che per chi è costretto a casa il termine era prolungato e che sarebbero arrivati a breve. Conclusione: una presa in giro! Mi è stato negato un diritto. Vegnogna!".



Per la cronaca: le operazioni di rilevazione del voto presso le abitazioni di chi si trovava in quarantena o in isolamento sono prosguite ben oltre le 15, orario di chiusura dei seggi, andando avanti almeno sino alle 19. Evidentemente, però, i grossi numeri delle persone positive o in attesa del tampone hanno complicato le cose sino a non consentire a tutti di esprimere il proprio voto.

TH.D.L.

21/09/2020 22:30:44