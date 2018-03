- Appena due giorni fa lo avevano pizzicato con una serie di profumi rubati mentre cercava di rivenderli nell'Umbertino dove oggi è tornato a gironzolare con fare sospetto. A tornare nei guai è un 32enne lombardo riconosciuto dagli agenti di pattuglia della Polizia municipale impegnati nel nuovo comparto in materia di sicurezza urbana.Erano le cinque di oggi pomeriggio quando gli agenti lo hanno notato in zona. Insospettiti dalla presenza lo hanno avvicinato e controllato. Il 32enne è stato trovato in possesso di una serie di prodotti. Da un ulteriore approfondimento è emerso che si trattava di merce sottratta dalla farmacia in prossimità di Piazza Brin.

Due denunce per ricettazione in tre giorni, guai per un 32enne

Due denunce per ricettazione in tre giorni, guai per un 32enne

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK