La Spezia - E' tornato in Marocco un 29enne noto alle forze dell'ordine che nei giorni scorsi si era reso protagonista dell’ennesimo e grave episodio di spaccio: arrestato dai Carabinieri di Sarzana con oltre 12 dosi di cocaina nascoste nell’auto e circa 3.500,00euro provento di spaccio, era stato sottoposto agli arresti domiciliari a Spezia presso l’abitazione della compagna.

Attraverso l’attenta analisi di documentazioni e una delicata istruttoria, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno proceduto ad espellere lo straniero ritenendo che fosse da annoverarsi tra coloro che – come dice la legge sulle misure di prevenzione, richiamata dalla legge sugli stranieri – debbano considerarsi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi e/o coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Condotto nelle aule di udienza, il Giudice di Pace della Spezia, Galeotti, ha convalidato l’accompagnamento coatto del Questore ritendendo sussistenti i presupposti determinanti l’adozione del provvedimento di espulsione e l’assenza di cause ostative.

Scortato da Polizia e Carabinieri, arriverà nel paese di origine nella serata odierna e non potrà più fare rientro in Italia.

In una nota della questura si legge: "Immediata la risposta della Polizia della Spezia che nel pomeriggio di oggi ha rimpatriato il cittadino marocchino 29enne, pluripregiudicato, tossicodipendente, per reati in materia di stupefacenti e resistenza e lesioni contro le Forze dell’Ordine, riportandolo coattivamente nel suo paese di origine".





REDAZIONE

05/10/2018 15:12:34