La Spezia - Una leggera distrazione, la perdita del controllo della vettura e la collisione contro il marciapiede. E' avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, in Via Sarzana, all'altezza di Melara. Protagonista dell'incidente, senza gravi conseguenze, è stata una donna di 87 anni che ha rifiutato il trasporto al Pronto soccorso di routine propostole dai militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure intervenuti sul posto. La cosa singolare è la ragione che avrebbe portato l'arzilla anziana a distrarsi, ovvero il tentativo di rispondere a una telefonata ricevuta sul telefono cellulare.

