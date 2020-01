La Spezia - Sembrava proprio che la cicogna si fosse posata sul filobus diretto alla Chiappa, quando oggi intorno alle 13 una giovane di origine marocchina è stata colta da un malore che sembrava poter essere l'inizio delle manovre che avrebbero portato al parto.

La donna, al nono mese di gravidanza, era sul mezzo pubblico con la figlia e un'amica quando improvvisamente ha avvertito un senso di nausea e si è sentita mancare. In quel momento il bus numero 3, guidato da Paolo Carrodano, era in Corso Cavour, all'altezza della fermata che si trova poco prima della biblioteca Mazzini. L'autista ha immediatamente fermato il mezzo e ha contattato il 118, mettendo in atto le indicazioni che gli venivano impartite telefonicamente dalla dottoressa del Pronto soccorso, e cercando di tranquillizzare la bimba, con l'aiuto dell'amica della madre.

Giunto sul posto l'equipaggio dell'ambulanza ha trasportato immediatamente la donna al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia dove, però, non c'è stato alcun lieto evento. Almeno per il momento.

TH.D.L.

15/01/2020 18:36:19