La Spezia - In occasione della sfilata del carnevale Spezzino che si terrà domenica pomeriggio il servizio mobilità del comune Della Spezia ha disposto con ordinanza divieti di fermata con rimozione veicolare nelle strade interessate all'evento che si preannuncia molto partecipato.

Dalle ore sette di domenica il Corso Cavour, nel tratto compreso tra Via Lamarmora e via Milano ambo i lati, fra Via Milano e Via Di Monale lato monte e fra via Di Monale e via Dei Mille, sarà interdetto alla sosta cosi come la Piazza Cavour nel tratto tra Via dei Mille e Via Fratelli Rosselli ambo i lati e Via Chiodo nel tratto compreso tra via Manzoni e via Tommaseo.

Altresì per favorire l'attestamento dei carri che accompagneranno la sfilata sarà interdetta alla sosta anche la Via Corridoni nel tratto tra Via Gramsci e Corso Cavour ambo i lati.

Redazione

15/02/2020 10:11:59