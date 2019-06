La Spezia - Controlli serrati stanotte alla Spezia per verificare la situazione movida. Il 'pattuglione' interforze disposto dalla Questura ha visto un massiccio dispiegamento di operatori di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale e Polizia di Stato, sia in divisa, sia in borghese. Toccati soprattutto centro città e Quartiere umbertino. E il referto finale non è risultato intonso. Due bar – uno gestito da un dominicano, l'altro da cittadini dell'est Europa – hanno ricevuto sanzioni di mille euro ciascuno per musica non autorizzata, un'intemperanza già oggetto di segnalazioni di cittadini. Le attività si trovano una in centro e una all'Umberto primo.



E ancora, in pieno centro, nel cuore del divertimento, due locali sono stati sanzionati (170 euro a testa) perché in esterna avevano sistemato pedane, sedie e tavolini senza autorizzazione alcuna. Non è mancata una sortita fuori città, dove, nella zona industriale, dalle parti di Via Valdilocchi, è stata scoperta e stoppata una discoteca completamente abusiva. Il locale, dove erano presenti decine di persone, era del tutto off limits, inclusa la mancata osservanza delle prescrizioni a tutela della clientela. In questo caso si va oltre la grana amministrativa: inevitabile infatti la denuncia penale.

REDAZIONE

23/06/2019 14:21:15