La Spezia - Oggi pomeriggio un tecnico del Soccorso Alpinoè stato allertato da alcune persone che hanno visto cadere per circa due metri e mezzo un ragazzo dietro la chiesa di Vernazza. Raggiunto immediatamente il giovane, un belga di 17 anni in vacanza con amici, il tecnico ha contattato il 118 vista la gravità dei traumi riportati dal ragazzo nella caduta. Evidente la frattura dei polsi e un grave trauma toracico. Insieme alla guardia medica arrivata sul posto contattato il 118 e richiesto il trasporto con l’elicottero, il ragazzo è stato posizionato sulla spinale immobilizzati gli arti delle braccia e spostato in luogo idonea per essere caricato su Drago, l'elicottero in dotazione ai Vigili del Fuoco, in quanto la presenza di barche non permetteva l’uso del verricello, per il trasferimento al Policlinico San Martino di Genova.

31/05/2019 17:26:17