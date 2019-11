Deteneva illegalmente due pitoni, indagini in corso

La Spezia - A seguito di un'indagine conseguente all’abbandono di un esemplare di pitone reale (python regius) rinvenuto lo scorso 17 ottobre all’interno di un contenitore per i rifiuti organici condominiali, è stato individuato un allevatore di serpenti che deteneva tantissimi altri esemplari di pitone, ben 119 nel complesso, in una casa situata nello stesso condominio in cui fu ritrovato il rettile abbandonato. Durante l’attività di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, i militari del nucleo Cites e del nucleo investigativo dei Carabinieri Forestali della Spezia hanno accertato anche la presenza di due esemplari detenuti senza la necessaria documentazione.



Il pitone reale è infatti un animale tutelato dalla convenzione che regola il commercio di esemplari di flora e di fauna a rischio di estinzione. I due animali detenuti illegittimamente sono stati quindi sequestrati e consegnati in custodia presso il Cras (centro recupero animali selvatici) di campomorone, a Genova. L’esemplare di pitone reale abbandonato è invece deceduto ed è stato consegnato all’istituto zooprofilattico sperimentale della Spezia al fine di essere sottoposto ad esame autoptico per verificare la correlazione tra l’abbandono e la morte. Qualora dalle analisi in corso di effettuazione sul pitone deceduto dovessero emergere risultati positivi si configurerebbe anche il reato di maltrattamento di animali con l’aggravante della morte.

