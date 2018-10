La Spezia - E' stata denunciata a piede libero una cittadina marocchina classe 1980 che nello scorso giugno aveva sporto querela in merito ad una rapina subita in Via XXVII Marzo. Era stata aggredita da dietro da uno sconosciuto che le aveva rubato la borsa, facendola cadere per terra. Agli agenti della Squadra Mobile forniva l'identikit dell'aggressore, il modello dello smartphone contenuto nella sua borsa, dentro alla quale raccontava esserci anche il portafoglio con all'interno 300 euro in contanti. In mancanza di immagini del fatto, perché la zona non è coperta da sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno studiato i tabulati telefonici, scoprendo che in realtà la presunta vittima era rientrata nuovamente in possesso del cellulare che lei aveva asserito esserle stato rubato. Chiamata in Questura ha confermato alla Polizia che lo smartphone in realtà era regolarmente con sè. E' stata così denunciata per simulazione di reato.

