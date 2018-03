La Spezia - Le sedie frantumate davanti alla pizzeria. I segni di una notte sbagliata che per i gestori della Pia al Centro Kennedy porteranno a una serie di provvedimenti perché ormai la misura è colma. Risveglio con l'amaro in bocca nel quartiere di Mazzetta Centro Kennedy per una serie di sedie spaccate. Il locale aprirà domani e quindi i gestori dovranno calcolare il danno, l'ennesimo a quanto raccontato a CDS. Una storia che si ripete ogni lunedì quando all'apertura trovano arredi esterni danneggiati, bottiglie, minzioni e quant'altro. Ed è a questo atto vandalico che nella storica pizzeria, stabile anche nell'internazionale Londra, si pensa di procedere per una denuncia contro ignoti. Questo non è però l'unico provvedimento, diventa sempre più una certezza l'installazione di alcune telecamere che funzioneranno da deterrente a questi episodi di inciviltà.

