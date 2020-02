La Spezia - Al primo mattino nuvolosità irregolare sulle zone costiere, in rapido dissolvimento partendo da Ponente. A seguire sereno o poco nuvoloso ovunque con sottili velature in transito nel corso della giornata. Venti tra deboli e moderati variabili a circolazione ciclonica; locali rinforzi da Nord-Est sui tratti costieri di Ponente, temporaneo regime di brezza nelle ore centrali. Mare generalmente poco mosso, lieve aumento nel pomeriggio fino a localmente mosso su Centro-Ponente. (fonte Arpal)

