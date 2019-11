La Spezia - C'è un altro nome che va ad aggiungersi ai troppi scritti nel tunnel della Curva Ferrovia, ed è quello di Giovanni Moselli, “Mose” per gli amici di una vita, che se n'è andato nelle scorse ore all'età di 54, la maggior parte contraddistinti dall'amore per lo Spezia e la sua maglia. Squadra che non aveva lasciato nemmeno negli ultimi anni, tornando sui gradoni del Picco ogni volta che gli era possibile, dopo aver vissuto gli anni d'oro degli ultras e gli alti e bassi della squadra sempre col sorriso. Famigliari e amici lo saluteranno per l'ultima volta giovedì mattina alle 11.30 a Fossitermi.

Curva Ferrovia in lutto per la scomparsa di Giovanni Moselli

