La Spezia - Vigili del fuoco al lavoro dalle 21 in via XX Settembre alla Spezia dove un pino è crollato finendo in mezzo alla strada. L'albero ha gravemente danneggiato un'auto ferma in sosta ed ha ostruito il passaggio.

Crolla un pino in via XX Settembre

Crolla un pino in via XX Settembre Strada bloccata e un'auto danneggiata.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK