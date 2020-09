Covid positivi, nello Spezzino siamo tornati ai livelli di aprile

La Spezia - E' un altro bollettino che non porta certo buone notizie quello odierno. La provincia spezzina piange altre due anziane: si tratta di una 84enne e una 86enne, due anziane spezzine morte fra ieri e questa mattina nei reparti di geriatria e pneumologia dell'ospedale di Sarzana. Deceduto, sempre stamattina un uomo di 95 annidi Riomaggiore, che era ricoverato in geriatria. Ad oggi i decessi di persone Covid positive nell'estremo levante della Liguria tocca quota 150. Ma non queste le uniche brutte notizie di giornata: dei 59 nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero, ben 48 riguardano Asl5: 31 di questi sono contatti di casi confermati, sei si sono presentati all'ospedale San Bartolomeo, nosocomio Covid della provincia spezzina, 11 provengono dall'attività di screening. Il resto riguarda Asl 3 con i restanti undici casi di positività riscontrati nelle ultime ventiquattro ore. Fin qui i nuovi casi positivi.



Passando agli ospedalizzati, su scala regionale sono 77, sei in più di ieri, con dieci terapie intensive, sei delle quali riguardano Asl5. Allo stato attuale a Savona ci sono 202 casi Covid positivi, a Imperia 97, a Genova 932, alla Spezia 430 (ieri erano 387, tra il 19 e il 20 Aprile erano invece gli stessi casi di oggi), cui vanno aggiunti 86 residenti fuori Regione/estero ed altri 168 in fase di verifica, per un totale di 1905. Per quanto concerne le sorveglianze attive in Asl 1 se ne contano 97, in Asl2 215, in Asl3 671, in Asl4 138, in Asl5 588 (erano 604).

Il totale di tamponi effettuati è arrivato a 251.611 (744 tamponi in più di ieri), il complessivo di casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti) è di 11.351 (+59), il totale dei positivi individuati da test di screening 1524 (+4), il totale di casi positivi in pazienti sintomatici 9827 (+55), il complessivo dei casi positivi (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1905 (+43).

Redazione

07/09/2020 17:12:33