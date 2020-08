Covid, due nuovi ricoveri e altri ventitre positivi in provincia

La Spezia - Sono 23 i nuovi positivi alla Covid-19 in provincia della Spezia e ad oggi le persone in ospedale sono 14 due in più rispetto alla giornata di ieri. Sale a 157 il numero dei positivi nel territorio spezzino, ai quali si aggiungono le 486 sorveglianze attive, ieri erano 420. In Liguria sono 1409 totali. Tornado sul dettaglio della provincia spezzina: un caso positivo è di rientro da un viaggio all'estero, altri due da ospedale e altri venti sono contatti di casi già conosciuti. Le persone attualmente ricoverate negli ospedali liguri sono 30, di cui una soltanto in terapia intensitva (all'ospedale Galliera). Il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza è 1.571, nelle ultime ventiquattro ore non si sono registrati nuovi decessi.



Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore è 1.936 in tutta la regione e il numero di positivi è sono 47 i nuovi positivi in Liguria da inizio emergenza, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. In Asl i nuovi positivi sono quattro, tre sono contatti di casi già conosciuti, uno a seguito dell'attività di screening. In Asl 2 sono 5: uno è legato a un rientro di un viaggio all'estero, due sono i contatti di casi già conosciuti e due sono emersi dalle attività di screening.

Sono quindici i casi in Asl 3: sei da contatti, uno per un rientro da un'altra regione e otto sono stati individuati dalle attività di screening.



REDAZIONE

29/08/2020 18:10:43