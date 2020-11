Covid, altre quattro vittime in provincia

La Spezia - Quattro decessi nelle ultime ventiquattro ore. Sale così a 205 il conto delle vittime spezzine per coronavirus. La più giovane, in provincia, è un uomo di 49 anni al quale si aggiungono un 61enne e due uomini di 76 anni. Erano ricoverati all'ospedale Covid di Sarzana e sono spirati nella giornata di ieri. Sono 139 i nuovi positivi al coronavirus in provincia della Spezia. Trentuno sono da caso confermato, due si registrano dal settore socio sanitario e gli altri 106 dalle attività di screening. Le persone ricoverate in ospedale nel territorio spezzino sono 149, uno in più rispetto a ieri. Quindici si trovano in Terapia intensiva (-1).

In tutta la regione i nuovi positivi sono 1091 con 6167 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati principali della giornata di oggi per quanto riguarda il Covid 19 in regione ai quali si aggiungono 30 nuove schede decessi totali con un numero totale di 2.088 persone decedute da inizio emergenza.

Il totale delle persone ricoverate in ospedale, in tutta la regione, sono 1.510 delle quali 108 si trovano in Terapia intensiva. I ricoveri rispetto a ieri segnano un +28. Attualmente le persone in sorveglianza attiva sono 10.980 in tutta la Liguria, 582 sono in Asl 5.



Attualmente positivi per residenza = 17.475



IM = 1.609 (+9)

SV = 1.777 (+51)

GE = 10.669 (-8)

SP = 2.253 (-11)

Fuori regione = 324 (+1)

Altro o in fase di verifica = 843 (+4)



Redazione

14/11/2020 18:40:19