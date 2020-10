Covid-19, a Sarzana si spegne un 53enne

La Spezia - Sale a 179 il computo dei deceduti spezzini con positività al coronavirus. A ingrossare la triste conta è il prematuro decesso di un uomo di 53 anni morto stamani all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. In Liguria si registra un'altra vittima, una 78enne deceduta al San Martino di Genova. In totale in Liguria, da inizio pandemia, sono morte 1.621 persone. I nuovi positivi odierni in Liguria sono 186, a fronte di 1.570 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (totale tamponi 349.066). Di questi, 26 sono emersi dai laboratori Asl5 (14 contatto di caso confermato, 12 da attività di screening); gli altri sono riferiti ad Asl 3 (119), Asl 2 (36) e briciole in Asl 1 e 4. Sono invece 56 i guariti di giornata, per un totale di 9.442 guariti da inizio pandemia.



Gli attuali positivi provincia per provincia: La Spezia 862 (-19), Genova 2.482, Savona 317, Imperia 268, per un totale – aggiunti i residenti fuori regione (126) e dei casi in verifica (337) - di 4.392 positivi, in crescita rispetto ai 4.264 di ieri. Crescono a livello regiona gli ospedalizzati positivi al Covid-19: oggi sono 285 (+21), di cui 24 in terapia intensiva. In Asl5 sono 61 (+2), di cui 5 in terapia intensiva; nel novero anche 2 ricoverati al Sant'Andrea (nessuno dei due è in terapia intensiva), mentre il grosso resta al 'Covid hospital', in San Bartolomeo. Sono infine 2.456 (+122) i liguri in isolamento domiciliare, 3.841 (-86) quelli in sorveglianza attiva, di cui 685 (+17) in Asl 5.





