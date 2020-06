Covid-19, 52 casi attivi in provincia e 52 persone in sorveglianza attiva

La Spezia - Restano pressoché inalterati i numeri legati al coronavirus sul territorio della provincia spezzina. I casi attualmente attivi scendono oggi da 54 a 52, mentre il numero dei ricoveri rimane fermo a 5, nessuno dei quali in Terapia intensiva. Scende da 53 a 52 il dato relativo alle persone in sorveglianza attiva, mentre non si registrano altri decessi di pazienti Covid-19 positivi nelle ultime 24 ore, il cui numero resta pertanto fermo a 141.



La situazione in Liguria

Positivi - 1.695

Ospedalizzati - 64

In Terapia intensiva - 3

Asintomatici - 1.631

Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) - 64

Isolamento domiciliare - 186

Totale test effettuati - 135.379

Totale guariti con due test consecutivi negativi - 6.680

Schede decessi - 1.543



I casi per provincia

IMPERIA - 184

SAVONA - 217

GENOVA - 1.241

LA SPEZIA - 52

Altro/in fase di verifica - 1

TOTALE - 1.695



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 12 (1)

ASL 2 - 12 (1)

Ospedale Policlinico San Martino - 7 (1)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 7 (0)

Ospedale Gaslini - 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 16 (0)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 5 (0)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 5 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 78

ASL 2 - 82

ASL 3 - 148

ASL 4 - 50

ASL 5 - 52

Liguria - 410

Redazione

20/06/2020 17:23:50