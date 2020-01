La Spezia - Il corpo senza vita di una persona anziana è stato rinvenuto intorno alle 18 di oggi in un appartamento di via del Prione in pieno centro alla Spezia. A fare la triste scoperta sono stati i Vigili del Fuoco chiamati per aprire la porta della dimora visto che la persona all'interno non rispondeva. Una volta entrati hanno dovuto constatare l'avvenuto decesso. Oltre a camionetta e autoscala del comando è intervenuta sul posto anche un'ambulanza. Una presenza quella dei mezzi di soccorso che ha destato grande curiosità fra le molte persone che stavano passeggiando in una delle zone più frequentate della città.



Secondo quanto accertato dai Carabinieri giunti sul luogo del ritrovamento la vittima è una donna di 96 anni che viveva da sola. Per accertare le cause del decesso sono in corso tutti gli accertamenti di routine che vengono eseguiti in questi casi.



REDAZIONE

12/01/2020 18:35:21