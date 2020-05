Coronavirus, ventiquattro casi positivi in meno rispetto a ieri alla Spezia

La Spezia - Calano i cittadini della provincia spezzini risultati positivi al coronavirus. Sono 187 i casi positivi, ieri erano 211. Un totale di 24 casi in meno e nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. Sono 39 le persone in ospedale, 4 quelle in Terapia intensiva con un ricovero in meno rispetto a ieri. Calano i casi positivi in tutta la regione che riporta il seguente dato: 4473, 67 in meno di ieri.

Per quanto riguarda le sorveglianze attive alla Spezia sono 195, tre in più rispetto a ieri quando se ne sono registrate 192. Su tutto il territorio regionale sono stati eseguiti 80.154 testi, 2086 in più di ieri.

Sempre a livello regionale, le persone guarite con due test positivi negativi sono 3331, 106 in più rispetto a ieri. Infine, le schede di decesso registrate oggi sono 9. In una breve diretta per riepilogare i dati il presidente Toti ha precisato che i decessi nelle ultime ventiquattro ore in tutta la regione sono stati 5.



Il riepilogo dei dati regionali



DATI FLUSSO MINISTERIALE

TOTALE test effettuati 80.154 (+2086)

Positivi in Liguria 4473(-67)



I casi provincia per provincia



SAVONA 733

LA SPEZIA 187

IMPERIA 650

GENOVA 2899

altro/in fase di verifica 4

TOTALE 4473



Ospedalizzazioni



Ospedalizzati totali 384 (24)

ASL1 64 (5)

ASL2 70 (5)

Ospedale Policlinico San Martino 58 (7)

Ospedale Evangelico 13 (0)

Ospedale Galliera 64 (0)

Ospedale Gaslini 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi 44 (3)

ASL 3 Gallino 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 30 (0)

ASL4 Lavagna 0 (0)

ASL5 39 (4)



Isolamenti domiciliari 2072 (-66)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2017 (+ 10)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3331 (+ 106)



Sorveglianze attive



ASL 1 137

ASL 2 355

ASL 3 323

ASL 4 266

ASL 5 195

Liguria 1276



Schede decessi 1353 (+9 SCHEDE DECESSI)



Redazione

17/05/2020 17:27:19