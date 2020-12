Cordoglio per la morte di Stefano Ricciu, titolare di Radar 3

La Spezia - Profondo cordoglio alla Spezia per la morte dellìimprenditore Stefano Riucciu, 66 anni, titolare dell'agenzia Radar 3. Ricciu ha perso la sua battaglia contro una malattia che lo tormentava da tempo. "Confcommercio Imprese per l'Italia La Spezia e Fimaa La Spezia (Federazione italiana mediatori agenti d'affari) esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Stefano - si legge in una nota che prosegue -, ci lascia una persona capace e stimata da tutti coloro che abbiano avuto a che fare con lui - dice Gianni Balducci, presidente Fimaa provinciale. Stefano ha dedicato tutto il proprio impegno professionale alla conoscenza del mercato immobiliare e alle problematiche inerenti. Possiamo dire che Ricciu, alla Spezia, abbia fatto scuola. Tutti sono passati dal suo studio e quando ha aperto sono nate con lui quelle agenzie che ancora oggi si confermano essere le più importanti della città".

I funerali avranno luogo giovedì 3 dicembre alle ore 15 a Cristo Re.



Redazione

01/12/2020 18:34:26