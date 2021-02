Controlli in città, la Polizia trova 24 grammi di hashish buttati in strada

La Spezia - Un involucro di 24 grammi di hashish abbandonato a terra, una sanzione di 400 euro a carico di un uomo perché non indossava la mascherina. E poi, occhi puntati su Pegazzano, Piazza Brin e giardini pubblici. Queste le azioni messe in campo nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato che ha battuto palmo a palmo diversi quartieri della città anche nell'ottica di un'azione di forte contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Dagli ultimi controlli non sono mancati i risultati. L'orario in cui si vede più gente in giro è il pieno pomeriggio, alle 16, quando le vie della città si popolano. Nell’ambito di questi controlli in piazza Brin è stato notato un gruppetto di cittadini stranieri intenti a bivaccare che, invitati ad osservare il previsto distanziamento, si dimostravano immediatamente collaborativi, mentre in Corso Cavour è stata contestata la sanzione amministrativa di 400 euro a un cittadino bengalese che non indossava la mascherina. Infine un cittadino tunisino, non in regola con il permesso di soggiorno, è stato posto a disposizione del locale ufficio immigrazione. Poco dopo, il cane antidroga ha fiutato e segnalato al proprio conduttore un involucro contenente sostanza stupefacente, per cui si procedeva al sequestro, al momento a carico di ignoti, di 24 grammi di hashish. Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate 41 persone di cui 18 cittadini stranieri (17 con pregiudizi di polizia) e controllate nove autovetture.

