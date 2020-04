La Spezia - Non si è fermato il consumo di droghe in questo periodo di coronavirus. Ridotto magari ma non di certo esaurito. Ma il lavoro di controllo del territorio delle forze dell'ordine porta comunque a risultati anche in materia di lotta alla vendita e al conseguente uso di sostanze stupefacenti. E così nel corso dei servizi per la repressione dello spaccio al dettaglio il personale della sezione antidroga della Squadra Mobile della Spezia si metteva sulle tracce di un’auto considerata sospetta, condotta da un giovane, con a bordo un cittadino tunisino già noto agli agenti perché ritenuto essere dedito al commercio di stupefacenti. La coppia, intercettata venerdì sera in via del Canaletto, veniva pertanto seguita in modo discreto.



Una volta arrestata la marcia veniva notato, al termine di una trattativa, uno scambio a dir poco sospetto: il giovane consegnava del denaro allo straniero, ricevendo da questi qualcosa in cambio. Poi lo straniero scendeva dal mezzo, allontanandosi velocemente verso la stazione di Migliarina ma entrambi venivano fermarti. Il giovane, un ventottenne spezzino, consegnava la dose di eroina appena acquistata dallo spacciatore, incontrato poco prima a seguito di appuntamento telefonico, e di averla pagata 20 euro. Lo straniero, un cittadino tunisino di quarant’anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, una volta perquisito veniva trovato in possesso di altre 7 dosi di eroina, già

confezionate e pronte allo spaccio, di una busta più grande contenente altri 6 grammi della stessa droga, ancora da suddividere in dosi, nonché della somma di 700 euro provento dell’attività di spaccio.



Lo spacciatore veniva inoltre trovato in possesso del telefono cellulare che, negli uffici della Squadra Mobile, ripetutamente continuava a ricevere telefonate da presunti acquirenti, ad ulteriore testimonianza del fatto che lo stesso avesse un consisestente giro di “clienti” da servire, sul quale sono in corso accertamenti. Il tunisino veniva tratto in arresto per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio, mentre lo spezzino segnalato al nucleo per le tossicodipendenze del locale Ufficio Territoriale del Governo. Entrambi venivano, inoltre, contravvenionati per violazione delle prescrizioni relative al contenimento del virus. L’arrestato, al termine degli atti, è stato tradotto presso la Casa circondariale Villa Andreino a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, Claudia

Merlino.

Redazione

20/04/2020 10:11:06