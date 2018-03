La Spezia - Paura ieri nel parcheggio di un supermercato a Valdellora. Un uomo, sulla sessantina, ha rischiato di entrare all'interno dell'esercizio con la sua automobile. Per un attimo i testimoni hanno pensato il peggio e a fermare la corsa dell'auto è stato un palo. In realtà il conducente ha accusato un malore alla guida perdendo il controllo del mezzo. E' dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale con la sezione infortunistica.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK