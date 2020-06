Colpi di arma da fuoco a Rebocco, vicenda avvolta nel mistero

La Spezia - Alcuni colpi esplosi nel bosco hanno fatto scattare l'allarme a Rebocco. E' quanto avvenuto nella serata di ieri, attorno alle 18.45, quando un residente ha udito distintamente degli spari. Preoccupato ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto. I boati si sono uditi a ridosso di una zona boscosa. Sono state impegnate nelle perlustrazioni tre pattuglie di militari e le ricerche però hanno dato esito negativo. Inoltre, stando alle testimonianze, non ci sarebbero stati passaggi particolari di uno o più soggetti.

Una vicenda a tratti misteriosa le ipotesi attono alla vicenda sono le più diverse, tra queste anche quella di una o più persone cacciatori armate per la caccia, anche se è sospesa, in un momento non consentito. Oppure anche la semplice esplosione di alcuni petardi.



C.ALF

24/06/2020 15:46:15