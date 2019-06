La Spezia - Dall'incrocio tra Via 24 Maggio e Via Piave fino a Roma in qualche ora. Questo il tragitto investigativo che ha portato la Polizia locale della Spezia a risalire e a intercettare il responsabile di un sinistro verificatosi attorno alle 14.00 di ieri pomeriggio. I fatti: un'Alfa Romeo con targa italiana, per ragioni in corso di ricostruzione da parte della Sezione infortunistica della Polizia locale, ha 'obbligato' il conducente di un mezzo pubblico a una brusca frenata per evitare l'impatto. Una ragazzina di 12 anni a bordo del bus, complice lo strattone, è caduta riportando alcune lesioni di limitata entità e venendo poco dopo condotta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.



La Locale, prontamente intervenuta, ha collegato la targa dell'Alfa a una nota società di autonoleggio. Sono quindi scattate le indagini per capire chi fosse alla guida. In questo modo è emerso che al volante ci fosse un cittadino cinese 35enne originario di Shangai che aveva appena riconsegnato il veicolo a un'agenzia di Firenze. Gli agenti si sono messi quindi in modo per risalire all'uomo, tra l'altro con la sensazione che potesse essere sulla via del ritorno nella madrepatria. Un arduo lavoro investigativo ha infine visto la Locale riuscire a far intercettare e fermare dalla Polizia ferroviaria della stazione di Roma Termini il 35enne, appena giunto nella capitale via treno da Firenze. L'uomo è stato sentito dalla Polfer, che gli ha posto una serie di interrogativi arrivati dalla Locale spezzina. Una volta identificato, il cittadino cinese ha potuto continuare il suo viaggio. Nei prossimi giorni, quando da Roma gli atti arriveranno sul Golfo, la Polizia locale valuterà la posizione del conducente.

REDAZIONE

08/06/2019 14:55:51