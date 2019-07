La Spezia - Un arresto per spaccio e una segnalazione alla prefettura. E' finita con le manette ai polsi la nottata di un 45enne marocchino pizzicato ieri a Pegazzano dai Carabinieri. I militari stavano conducendo un controllo nel quartiere periferico e hanno notato l'uomo in compagnia di un conoscente.

Da un esame più approfondito è emerso che il 45enne era già noto agli operatori di polizia, ed è stato trovato in possesso di 1.60 grammi di cocaina suddiviso in 3 dosi e 140 euro in contanti, verosimile provento di furto.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di recuperare ulteriori 6,5 grammi di cocaina e materiale utile al confezionamento. Il 45enne veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella mattinata odierna ci sarà il giudizio in direttissima.

Nell ambito della stessa attività, un marocchino di 30 anni è stato trovato in possesso di 1,15 grammi di cocaina e, pertanto, veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

REDAZIONE

27/07/2019 10:48:44