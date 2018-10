La Spezia - Errare è umano, perseverare costa caro. Nella fattispecie alcune migliaia di euro. E' l'entità delle multe che questa sera gli agenti in motocicletta della Polizia municipale hanno staccato a carico di un automobilista spezzino di 50 anni sorpreso alla guida con patente revocata e su un'auto senza assicurazione e revisione. E' accaduto alle 18, in Viale Italia, dove la pattuglia si trovava per alcuni controlli con telelaser.

Dal controllo sulla targa del veicolo è emerso che era già stato fermato e sottoposto a sequestro per le stesse violazioni.

Le sanzioni fatte sono da 5.000 euro per guida senza patente, 160 euro per l'assenza della revisione, 849 euro per la mancanza dell'assicurazione e 2.000 euro perché la vettura era sottoposta a sequestro, oltre alle spese per il carro attrezzi che l'ha portata via.

