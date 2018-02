La Spezia - Sono in corso le indagini per dare un nome e una ragione al cadavere rinvenuto questa mattina intorno alle 8 dentro il capannone di un'autofficina in località Buonviaggio. Il corpo dell'uomo, apparentemente sulla cinquantina, è stato trovato dagli operai all'apertura della struttura. Sul posto sono intervenuti l'automedica Delta 1 del 118 con medico e infermiere e la Pubblica assistenza della Spezia, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che prendere atto del decesso dell'individuo. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

