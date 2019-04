La Spezia - Tremenda scoperta in Via Filzi nel quartiere di Pegazzano. E' stato trovato privo di vita Alberto Fontona, netturbino della Maris, nella sua abitazione dai Vigili del Fuoco. A dare l'allarme è stato il fratello che ha provato più volte a mettersi in contatto con lui senza successo. Non avendo le chiavi di casa è dovuto ricorrere all'intervento dei pompieri e dei soccorritori del 118.

Una volta arrivati sul posto, l'amara scoperta: Alberto era supino, nel suo letto, ucciso forse da un malore improvviso. Sul posto era presente anche il medico legale. Anche gli abitanti del plesso dove abitava sono rimasti sconvolti. In molti lo ricordano come una persona solare e disponibile. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e la morte dovrebbe risalire a più di sei giorni fa.

15/04/2019 18:00:39