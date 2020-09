Chi viola la quarantena ed è Covid positivo rischia l'arresto

La Spezia - Scatta il piano straordinario della Questura che prevede il dispiegamento, su più fasce orarie e in diversi quartieri della Spezia, di pattuglie interforze per garantire il rispetto della normativa anticontagio, ovvero l’osservanza dei provvedimenti sanitari individuali adottati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl5. Come deliberato nel Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica di ieri mattina, i servizi sono stati intensificati in tutta la provincia. In particolare in città le pattuglie verificheranno che le persone sottoposte a isolamento domiciliare o quarantena, così come gli esercenti le cui attività sono state sospese, si attengano alle misure sanitarie individuali adottate e che non violino gli obblighi. I servizi saranno estesi agli esercizi pubblici, ai luoghi di maggiore aggregazione e passaggio, e partiranno sempre dalla verifica dell’uso appropriato della mascherina, resa obbligatoria nelle 24 ore dall’ordinanza regionale emanata sabato scorso.



In campo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e la Polizia municipale spezzina che si muoveranno con pattuglie appiedate nelle aree pedonali e in auto in quelle a medio raggio, tutte coordinate dalla centrale operativa della Questura. Sorvegliate speciali le aree più frequentate, tra cui: il centro storico a partire da piazza del Bastione, Sant’Agostino, via del Prione e corso Cavour e dintorni, per estendersi da una parte alla stazione e al Quartiere Umbertino e dall’altra a Via Veneto e Piazza Verdi, mentre altri servizi ruoteranno sui quartieri più periferici.



Il compito assegnato dal questore ad agenti e militari è quello di profondere ogni utile sforzo per sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza al puntuale rispetto delle norme anticontagio in vigore, in un approccio che vuole privilegiare la cosiddetta moral suasion, andando a stimolare condotte individuali collaborative e virtuose, piuttosto che un approccio meramente sanzionatorio. L’auspicio è che la preziosa collaborazione della maggior parte della cittadinanza, già registrata nel lockdown da tutte le forze di polizia, faccia ancora una volta la differenza e che ognuno si senta in dovere di garantire il proprio contributo a prescindere dai controlli di polizia sistematici e randomici che proseguiranno nei giorni a venire.

In caso di fattispecie illecite o violazioni conclamate e deliberate degli obblighi, il personale operante sarà tenuto a procedere col previsto rigore. La violazione dell’obbligo di indossare la mascherina è sanzionata con verbale da 400 a 3mila euro ai sensi dell’art.4 commi 1 e 3 del DL 19/2020; la violazione dell’obbligo di quarantena di persona non positiva al Covid-19, cioè quando la persona viene rintracciata al di fuori dalla propria abitazione, scatta la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.650 CP per non aver rispettato l’ordine emanato dall’autorità sanitaria. Qualora il trasgressore fosse anche positivo, in aggiunta scatterebbe la denuncia per delitti contro la salute pubblica, reato quest’ultimo ben più significativo, per il quale è previsto l’arresto. Le violazioni in capo ai titolari di pubblici esercizi ne possono comportare l’immediata chiusura, da parte della Questura, per 5 giorni.

