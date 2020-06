Che ne sarà del sole? Ne riparliamo dalla prossima settimana

La Spezia - Giornata di allerta gialla e come da previsione decisamente bagnata su tutta la Liguria e anche alla Spezia. Le piogge ad intermittenza di ieri hanno "preparato" una giornata, quella di oggi, che fa dimenticare almeno per qualche tempo la questione spiagge e scogliere. Sarà una giornata totalmente perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 57.2mm di pioggia nelle prossime ore. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Rivedremo un po' di luce soltanto nel pomeriggio di domani perché anche nella prossima mattinata useremo gli ombrelli. Secondo le tendenze previsionali non andrà così meglio nel weekend con cieli nuvolosi e, domenica, altra pioggia in arrivo. Da lunedì probabilmente tornerà il bel tempo.

Redazione

04/06/2020 09:16:25