La Spezia - La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo. Rimane di colore giallo nei comuni interni di Val Polcevera, Alta Val Bisagno, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida. Cessata invece per i comuni interni della provincia di Imperia, per lo Spezzino e i comuni costieri della provincia di Genova, Val Polcevera e Alta Val Bisagno. Una profonda area depressionaria coinvolge il Mediterraneo favorendo pioggia e neve a quote basse su diverse zone del Nord Italia, interessando parzialmente anche la nostra regione.



La situazione. Le precipitazioni nevose si stanno concentrando in particolare nell’entroterra savonese con il nivometro del Monte Settepani che ha registrato 24 centimetri dalla mezzanotte; nello stesso periodo a Urbe Vara Superiore sono caduti dieci centimetri di neve fresca. Sul versante costiero, invece, deboli piogge hanno interessato a macchia di leopardo prevalentemente il centro Ponente. I venti settentrionali rafficati fino a burrasca contribuiranno ad aumentare la sensazione di freddo percepita dalle persone. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il bollettino per la Liguria che verrà emesso nelle prossime ore e disponibile all’indirizzo www.arpal.gov.it/homepage/meteo/previsioni/bollettino-liguria/riassunto.html



La previsione. Domani, venerdì 23 febbraio, al mattino ancora possibili deboli precipitazioni nevose su DE e a quote collinari sulle zone interne di B (oltre i 300-400 m). Esaurimento dei fenomeni a partire dalle prime ore del pomeriggio.Venti forti settentrionali (50-60 km/h) fino a burrasca su AB (60-70 km/h) specie nella prima parte del giorno, in successiva attenuazione. Condizioni di disagio per freddo in tutta la regione. Sabato l temporaneo arrivo di aria più umida in quota, determina, a partire dalle prime ore della notte, precipitazioni diffuse su tutta la Liguri con neve nelle valli più interne, ma non nello Spezzino.

22/02/2018 12:22:01