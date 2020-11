Centro svuotato entro le 22, controlli senza sorprese in città

La Spezia - Un altro sabato sera di controlli interforze alla Spezia, oltre che in centro e all’Umbertino, lungo le direttrici del traffico che portano in città ed in alcuni quartieri periferici.

L’attività operativa, coordinata direttamente da Commissario della Questura, è stata assicurata da pattuglie della Polizia di Stato, equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga e della Polizia Municipale, dispiegati in specifiche macroaree di intervento. La Polizia di Frontiera ha concorso nei servizi vigilando su Passeggiata Morin e Molo Italia.

I servizi hanno confermato un quadro di sostanziale rispetto della normativa anticontagio sia per l’uso dei Dpi, che per le misure sul distanziamento e per i divieti di spostamento tra regioni e comuni. Regolare l’attività degli esercizi controllati compresi i circoli, sia per gli orari che per le modalità del servizio da asporto e al domicilio.

Decisamente diradata la presenza di frequentatori nelle tradizionali aree della movida spezzina, che si sono completamente svuotate poco prima delle 22.

I posti di controllo veicolari disposti in tarda serata e fino a notte su Viale Italia e sulle direttrici di ingresso e uscita dal capoluogo hanno rilevato pochi transiti e tutti gli automobilisti sono risultati provvisti di regolare autocertificazione.

Nei pattugliamenti disposti, alle 20, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno denunciato a piede libero un cittadino equadoregno che, tentando di eludere i controlli, si spostava dietro le auto parcheggiate in Corso Cavour/Via Milano, e una volta fermato oltre a rifiutarsi di declinare le generalità opponeva resistenza, spintonando più volte gli operanti. Trattasi di 23 enne già noto per pregiudizi di polizia per analoghe resistenze, oltre che per danneggiamento, furto e violazioni alla normativa anticontagio sanzionate in fase 1, sempre nel capoluogo. La sua posizione di soggiorno è al vaglio dell’Ufficio immigrazione.



A Sarzana sono stati assicurati i servizi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza del sabato sera a presidio e vigilanza non solo dei tradizionali luoghi di ritrovo della movida, come Piazza Garibaldi, Piazza Matteotti, Piazza Martiri, ma anche nelle aree dove sono stati segnalati spostamenti di gruppi di ragazzi e giovani, come la Fortezza Firmafede, la Fortezza di Sarzanello e la zona Giorgi, all’attenzione per atti vandalici in strada consumati nelle scorse settimane.

A Sarzana, dove è stata registrata minore presenza di persone e il rispetto dei divieti in atto, in tarda serata la pattuglia della Guardia di Finanza ha sanzionato un 25enne carrarese per inosservanza del divieto di spostamento.



Complessivamente nel capoluogo e a Sarzana sono state sottoposte a controllo nella decorsa serata 36 persone, di cui 6 straniere e 14 veicoli, raccolte le autocertificazioni prevalentemente per motivi di lavoro e salute a motivazione degli spostamenti tra le 22 e le 5.

22/11/2020 14:15:24