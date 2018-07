- Non solo 37 ma cento telecamere veglieranno sulla città. E' la somma totale di quelle già presenti alle quali si aggiungono quelle di Acam e quelle previste per potenziare l'intero sistema di sorveglianza. Il sistema è ad altissima definizione e ogni "grappolo" è dotato di tre visuali differenti che inquadrano non soltanto le isole zonali ma guardano anche la strada. L'obiettivo sarà non lasciare alcun angolo "cieco" in città.Le telecamere utilizzate tramite il comodato d'uso stipulato con Acam, e presentato questa mattina, contribuiranno non solo a bacchettare le mani di chi non rispetta le regole della differenziata ma a prevenire e si spera curare anche altri reati."Da quando ci siamo dotati dell'ausilio di questo sistema - ha spiegato il comandante Alberto Pagliai - sono già partite cinque indagini. Gli impianti sono a disposizione anche di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza. La copertura va dal levante a ponente della città, quindi, da Via Genova alla Foce fino a Via Dorgia".L'assessore Medusei ha ribadito che questi nuove strumentazioni: "Sono state volute in primis anche dal Comitato ordine e sicurezza che vede a sistema tutte le forze che vegliano il territorio e verranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy del cittadino".Proprio sulla tutela della privacy si è focalizzato anche Gianluca Paglia, Amministratore delegato Acam Ambiente: "Si tratta di un elemento aggiuntivo per la privacy del cittadino. Per ora le telecamere messe a disposizioni dall'azienda sono 37 ma già nelle prossime settimane diventeranno 43. Sono elementi che aumentano la sicurezza sì delle isole zonali ma anche dei cittadini e della strada. Si tratta di un modello già presente in altre città ed è la dimostrazione di una stretta collaborazione con le amministrazioni comunali".Sulla questione decoro, il sindaco Pierluigi Peracchini ha sottolineato l'efficienza del sistema. "Sono già stati registrato 100 casi - ha detto - su 48mila riprese giornaliere. Così continua la nostra battaglia contro gli abbandoni e rafforzare la sicurezza sul territorio".Netta la differenza, seppur sempre di altissima qualità, tra le nuove installazioni e quelle meno recenti. Le immagini sono in grado di riconoscere perfettamente le targhe delle auto. Per quanto riguarda le multe in caso di effrazioni se per i furbetti della spazzatura può essere difficile riconoscere i volti nel caso della differenziazione sbagliata basterà incrociare orari e passaggio delle tessere. Una combo davvero efficace supportata dagli oggi "del grande fratello".Dall'introduzione delle nuove telecamere, comunque è già scattato l'effetto-social. Tutti ne parlano e i furbetti finiscono in prima pagina. Ma se non si ha nulla da nascondere l'ansia non la farà da padrona.