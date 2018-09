La Spezia - Viale Italia "bucata". C'è stato il rischio fino all'ultimo che un tratto dell'arteria principale del traffico cittadino, proprio davanti all'entrata dell'Istituto nautico, potesse essere chiuso a poche ore dall'inizio dell'anno scolastico.

Il buco, forse provocato da un'infiltrazione che ha eroso sotto il manto stradale, è stato notato questa sera poco prima delle 19. Nel corso delle verifiche parte del terreno ha ceduto nuovamente venendo a creare una sfera proprio sotto all'apertura.



Sul posto erano presenti la Polizia locale, i tecnici del Comune e i Vigili del Fuoco che hanno cercato di capire l'origine della voragine. Il traffico non è mai stato chiuso ma la buca sembra essere profonda almeno 3 metri. Nelle ore successive sono arrivati anche i tecnici Acam.



L'area è stata transennata e le limitazioni al traffico sono solo nella parte centrale. Con il limite di 30 chilometri orari, la segnalazione del cantiere e il restringimento di carreggiata da ambo i lati. Alle 21.30 tecnici e Municipale erano ancora sul posto.



Se fossimo a New York potrebbe venire il sospetto che una melma rosa dell'oltretomba stia divorando la città dal suo interno come nel secondo episodio di Ghostbusters, ma qui i fantasmi non c'entrano nulla. Serviranno ulteriori verifiche e la conseguente riparazione della falla sulla trafficatissima via. Lavori che a quel punto renderanno necessaria la chiusura della strada.



C.ALF

16/09/2018 22:00:42